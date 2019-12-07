أحلام تقبل "بطن" متسابقة حامل.. والأخيرة تبكى على مسرح "The Voice"

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن إعجابها الشديد بصوت المتسابقة رباب ناجد، وبأدائها لأغنية "جوني مار" للفنانة المغربية أسما لمنور في الحلقة الرابعة من العروض النهائية من برنامج The Voice.



وبعد انتهاء فقرة رباب صعدت أحلام على المسرح وقبلت بطنها، حيث إن رباب هي أول متسابقة حامل في البرنامج، وقالت أحلام: "أنا أحب هذه البنوتة وأحرص على الاطمئنان عليها، وهو ما أدخل رباب في نوبة بكاء، مؤكدة أن أحلام عوضتها عن حنان والدتها".



وقالت رباب إنها إلى الآن لا تعلم نوع جنينها وإذا اكتشفت أنها فتاة ستطلق عليها اسم أحلام، وذلك بعدما طلب منها الفنان اللبناني راغب علامة منها أن تطلق اسم أحلام على طفلتها، كما أطلقت أحلام على المتسابقة لقب صوت السحاب، مؤكدة أن صوتها يجلب الورود على المسرح.

