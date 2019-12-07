صندوق النقد الدولي: 133.4 مليون دولار قرضًا لكوت ديفوار

وافق صندوق النقد الدولي على صرف فوري لقرض بقيمة 4. 133 مليون دولار لكوت ديفوار، بعد مراجعته السادسة للأداء الاقتصادي للبلاد، وتمديده لبرنامجه للتسهيلات الائتمانية لمدة عام.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن الصندوق أن نسبة النمو المتوقعة في البلاد 5. 7% في 2020.



ومن المتوقع، أن يتماشى عجز الموازنة مع هدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والبالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام.