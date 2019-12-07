"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

قدم قصر ثقافة أسيوط ورشة صناعة الخيامية؛ بالتعاون مع كلية التربية النوعية بأسيوط، ويقدمها الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب ذو المواهب الفنية الشابة المتميزة.



قام المتدربون بتحديد النماذج التي سيتم التنفيذ عليها والتدريب على كيفية التعامل مع الأقمشة، وأوضح وجدي رفعت أن فن صناعة الخيام من أوائل الحرف والأعمال اليدوية التي تعلمها ومارسها الإنسان وهو تراث مصري أصيل يجب الحفاظ عليه، وقد تطورت صناعة الخيام حيث فكر الفنان المصري بإدخال البهجة في مسكنه، فطور هذه الصناعة وبدأ يحيكها من أقمشة ملونة مستعينًا بالتصاميم والزخارف العربية القديمة، وأدخل بعد ذلك رسوما وزخارف مأخوذة من المعابد والجوامع والكنائس، كما طور من صنعته وصنع من هذه الحرفة أشياء أخرى مثل الخدودية ومفارش السرير ومعلقات على الجدران.