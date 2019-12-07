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توك شو

"عشمها وتخلى عنها".. راغب علامة يصدم دعاء لحياوى بعد وصلة غزل فى "The Voice"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:53 م
راغب علامة
راغب علامة
سناء إسماعيل
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تخلى الفنان اللبناني راغب علامة عن المتسابقة دعاء لحياوي، بعد وصلة غزل طويلة على أدائها على المسرح في الحلقة الرابعة من العروض النهائية لبرنامج The Voice.

واختار راغب علامة للتأهل للمرحلة نصف النهائية من البرنامج كلًا من المتسابقين ميشال شلهوب، ومهدي عيّاشي، على حساب المتسابقة دعاء لحياوي، ثم وعد راغب علامة دعاء بأن تكون معه في حفلاته الفنية، وأن يقدم معها ديو غنائي إذا وافقت هي على ذلك.

يذكر أن حلقة العروض النهائية الرابعة من البرنامج تشهد مرور 12 متسابقًا، يتم الاختيار من بينهم 6 متسابقين للتأهل لمرحلة نصف النهائيات، على أن يستغني كل عضو لجنة تحكيم عن متسابق من الثلاثة المشاركين معه الليلة.
تخلى الفنان اللبناني راغب علامة، عن المتسابقة دعاء لحياوي، بعد وصلة غزل طويلة على أدائها على المسرح في الحلقة الرابعة من العروض النهائية لبرنامج The Voice.

واختار راغب علامة، للتأهل للمرحلة النصف النهائية من البرنامج كل من المتسابقين ميشال شلهوب، ومهدي عيّاشي، على حساب المتسابقة دعاء لحياوي.

ووعد راغب علامة، دعاء بأن تكون معه في حفلاته الفنية وأن يقدم معها ديو غنائي إذا وافقت هي على ذلك.

يذكر أن حلقة العروض النهائية الرابعة من البرنامج تشهد مرور 12 متسابقًا يتم الاختيار من بينهم 6 متسابقين، للتأهل لمرحلة النصف نهائيات، على أن يستغنى كل عضو لجنة تحكيم عن متسابق من الثلاثة المشاركين معه الليلة.

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