وزير النقل: سنصل لمليون راكب بالقطارات يوميًا

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطع الغيار المملوكة للسكة الحديد كانت تتعرض للسرقات لعدم الرقابة عليها.



وأضاف خلال أول حوار له بعد وصول جرارات السكك الحديدية الحديثة، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن الجرارات كانت تتعرض للسرقة من مخازن السكة الحديد، ولكن مع عودة هيبة الدولة قضينا على كل ذلك.



وأوضح أنه من خلال الإجراءات السريعة لعلاج المشاكل المزمنة، ستنقل السكة الحديد مليون راكب على الأقل يوميا.



وتابع: "سنصل لمليون راكب يتم نقلهم بالقطارات وخدمة متطورة في 30 يونيو 2020".



وأكد أن السكة الحديد المتطورة الحديثة ستساهم في رفع درجة الأمان للركاب والقطارات لأعلى مستوى.

