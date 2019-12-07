اختتام ورشة تدريب اليوم الأول للمحافظين الجدد

اختتمت ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد فعالياتها في اليوم الأول لجلسة "إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات صناعية عليها"، والتي تحدث فيها اللواء ناصر أحمد مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.



واستعرض اللواء ناصر أحمد الإجراءات الخاصة بالخريطة الاستثمارية وما تم من خلالها فيما يخص حصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية لإعداد بطاقة وصف لكل منطقة لوضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وأيضا بطاقة وصف لجميع الفرص الاستثمارية الصناعية المعدة للطرح.



وأوضح أحمد أن هناك حوالي ٢٠٥٠ فرصة استثمارية متاحة على مستوى الجمهورية بإجمالي 6 ملايين متر مربع إضافة إلى وجود ١٤٩٨ فرصة استثمارية في المدن الجديدة و٥١٧ فرصة استثمارية تحت ولاية المحافظات إضافة إلى وجود ٤٢ فرصة تتبع الجهاز التنفيذي للصناعات الصغيرة.