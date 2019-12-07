شاهد رد فعل أحلام بعد تغزل راغب علامة في متسابقة بـ The Voice

تغزل الفنان اللبناني راغب علامة، في أداء المتسابقة دعاء لحياوي، في الحلقة الرابعة من العروض النهائية لبرنامج The Voice، والمؤهلة لحلقة النصف نهائيات.



وأكد راغب علامة، أن أداء المتسابقة يشبه أداء النجوم على المسارح العالمية، وفوجئ راغب علامة برد الفعل الفنانة الإماراتية وهي تقوم بـ"النحنحة"، وذلك لإيقافه عن التغزل على الهواء في المتسابقة.



وعلق مقدم البرنامج على الفيديو بطريقة طريفة على أداء راغب، بأنه يشبه قيام الرجل بالتغزل في أخرى أمام زوجته.



يذكر أن حلقة العروض النهائية الرابعة من البرنامج تشهد مرور 12 متسابقًا يتم الاختيار من بينهم 6 متسابقين، للتأهل لمرحلة النصف نهائيات، على أن يستغنى كل عضو لجنة تحكيم عن متسابق من الثلاثة المشاركين معه الليلة.

