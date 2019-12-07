سامسونج تعتزم إطلاق هاتف Galaxy A51

تستعد سامسونج لإطلاق هاتف جديد بمواصفات منافسة، سينضم لأسرة هواتف الفئة A التي اشتهرت بشكل كبير في العامين الماضيين.



وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذي سيحمل اسم Galaxy A51 التجاري، سيأتي بشاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.5 بوصة، فيها ثقب صغير في قسمها العلوي مخصص للكاميرا الأمامية.



وسيزود هذا الهاتف بشريحتي اتصال، وماسحين لبصمات الأصابع، أحدهما على الواجهة الخلفية والآخر مدمج في الشاشة.



وسيعمل بمعالج Exynоs 9611 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بميزة الشحن السريع.



وكاميرته الأساسية ستزود بعدسة بدقة 32 ميجابيكسل، ومستشعر لقياس عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فمن المفترض أن تكون بدقة 24 ميجابيكسل، تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه، أما سعره فمن المفترض، أن يكون قرابة الـ 350 دولارا.