السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"مستقبل وطن" ينظم دورة عن إعداد القادة للتنمية المستدامة بالمعادي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:45 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، دورة عن إعداد قادة التنمية المستدامة 2030، بدار مناسبات كوتسيكا في المعادى، والتي تنظمها أمانتي العمل الجماهيري والشباب بالمركز، بحضور 150 متدربا من الشباب والفتيات، تحت رعاية النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة.

وشهدت فعاليات الندوة حضور كل من، هاني مغربي أمين الحزب بقسم المعادي وطره، ومحمد فوزي أمين التنظيم بالقسم، ومحمد عمار مجاور، أمين العمل الجماهيري بالقسم، وأحمد سيد أمين التدريب والتثقيف، وعبد الرحمن أبو الغيط أمين الشباب بالقسم.

وتشتمل أهداف دورة التنمية المستدامة 2030، 17 هدفًا وهم، القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع، والصحة الجيدة والرفا، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء، والمياه والنظافة الصحية وخدمات الصرف الصحي، وطاقة نظيفة وبأسعار مطولة، والعمل اللائق، ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من اوجه عدم المساواة داخل البلدين، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي وتغير المناخ، والحياة تحت الماء، والحياة في البر والتنوع البيولوجي والتصحر، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقال هاني مغربي أمين الحزب بقسم المعادي وطره، إن الشباب هم أساس التنمية وهم قادة المستقبل الحقيقيين، وإن للشباب دورا كبيرا ومهما في تنمية المجتمعات وبنائِها، مضيفًا أن المجتمعات التي تحتوي على نسبٍة كبيرة من الشباب هي مجتمعات قوية، وذلك لكونهم ركائز بناء الأمم، مؤكدًا أن التنمية لن تحدث إلا بكم ولكم.

ومن جانبه، نوه محمد فوزي، أمين التنظيم الحزب بالقسم، أن الدورة تأتي عن دور الشباب في بناء الدولة، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ودور الشباب في المشاركة السياسية، والتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية، والقوى الناعمة ودورها في تعميق الانتماء، ووسائل التواصل الاجتماعي وتنمية الوعي لمكافحة الشائعات، وتنمية الولاء والانتماء للوطن، وحث الشباب على المشاركة في بناء المستقبل.

وفي الوقت نفسه، أكد محمد عمار مجاور، أمين العمل الجماهيري بالقسم، على إعداد كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة، باعتبار الشباب قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، وذلك لتقديم الخدمات بصورة أفضل وأسرع وتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الدورة له أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيه حيث إن التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعًا بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 20 دقيقة

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

منذ يوم

الكنيسة تكشف أكذوبة معجزة صورة "شاب المنيب"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الباز عن تكريم الرئيس لأبطال الرياضة: الدولة تقدر من يعملون ولا تلتفت للثرثرة

منذ أقل من ساعتين

الباز عن استلام النقل لجرارات القطارات الجديدة: خطوة على طريق التنمية

الصور

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

الباز عن استلام النقل لجرارات القطارات الجديدة: خطوة على طريق التنمية

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أيام زمان

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

حمية غذائية تطبيقها مرة واحدة في الشهر يطيل العمر المتوقع

تعرف عدد الوجبات المناسبة لمريض السكري

الموعد المثالى لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

7 أخطاء يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

الرئيس نيوز

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بـ"اتفاق الرياض"

"التنمية المحلية" تناقش "خريطة المناطق الصناعية" مع المحافظين الجدد

روسيا: لم نتفق مع واشنطن على استئناف مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

رئيس هيئة قناة السويس يستقبل وفدًا من "الوطنية للتدريب"

منوعات

كحكة عيد الميلاد في درسدن الألمانية تزن 3.9 طنا

روسية تفوز بلقب ملكة جمال الكرة الأرضية للمتزوجات

"مفيش دكاترة".. بلدة فرنسية تمنع مواطنيها من الموت فى الإجازة والأعياد

الشياطين تطارد الأطفال في قرى تشيكية

كشكول

قرار جمهوري بتعيين محمود قورة عميدا لطب المنوفية

بالصور.. "الفيومى" يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم المزدوج

"حجازي" يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن معايير الجودة بجامعة السادات

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ4 كليات

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

"قصور الثقافة" تفتتح فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومى

التراث والفلكلور الإندونيسي في ضيافة المركز الثقافي بطنطا

صفحتنا ع الفيس بوك