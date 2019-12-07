مظاهرات بالملابس الداخلية لمواجهة تغيرات المناخ بمدريد

ازدحمت شوارع مدريد عاصمة إسبانيا، السبت، بنشطاء مدافعين عن البيئة، بالملابس الداخلية، لمطالبة الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة فى مواجهة تغير المناخ.



وتأتى المظاهرة فى إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العام، تنظمها حركة "إكستينكشن ريبيليون" (تمرد ضد الانقراض) المدافعة عن البيئة.



وأغلق عشرات المحتجين شوارع فى مدريد، رافعين لافتات عليها عبارة "طوارئ في المناخ.. حان وقت التدخل"، وكذلك خلعوا ملابسهم العلوية فى محاولة لإبداء اعتراضهم على عدم التصدى لتغيرات المناخ.