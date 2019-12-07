محمد رحيم لتامر حسنى بعد دخوله "جينيس ريكورد": "عارف أنت تعبت واجتهدت قد إيه"

حرص الملحن والمطرب محمد رحيم على تهنئة الفنان تامر حسني، بدخوله موسوعة "جينيس ريكورد" العالمية كأفضل فنان مؤثر في العالم، في حفل أقيم بالإمارات العربية المتحدة.



قال محمد رحيم عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "من كل قلبي بقول ألف ألف مبروك لـ أخويا وعشرة عمري وحبيبي الفنان تامر حسني، على دخوله للمرة الثانية في الموسوعة العالمية guinnessworldrecords الحقيقة شيء نفتخر بيه جميعا ويفتخر به كل إنسان شاب طموح ومجتهد في العالم ألف مبروك يا تيمو وأنا أكتر إنسان في الدنيا عارف انت اجتهدت وتعبت قد إيه علشان تحقق كل نجاح أنت فيه".



يذكر أن جائزة "جينيس ريكورد" إنجليزية الأصل، وهي عبارة عن "لوحة باسم الفنان" يوقع عليها المحبون والجمهور والمتأثرون بذلك الفنان حول العالم، سواء من أغانيه أو لقاءاته أو حديثه أو أفلامه خلال مسيرته الفنية.



تامرحسني حصل على 3 جوائز مؤثرة، وهي جائزة أول فنان عربي يضع بصمته في هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصري يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التي أقامها مع جمهوره.

