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منوعات

روسية تفوز بلقب ملكة جمال الكرة الأرضية للمتزوجات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:32 م
جريدة الدستور
وكالات
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فازت كسينيا كريفكو، بنت مدينة كيميروفو الروسية، في مسابقة الجمال العالمية للمتزوجات "Mrs Global 2020"، ونالت اللقب الرئيسي في المسابقة التي أجريت اليوم في مدينة شنتشن الصينية.

قالت ناتاليا توكموغاشيفا، مديرة أعمال كسينيا، إنها حظيت بشرف تمثيل روسيا في هذه المسابقة، بعد أن فازت بلقب "سيدة روسيا 2019"، وأضافت: "فازت كيسينا بلقب ملكة جمال الكرة الأرضية، وقد ارتدت لتوها تاج الملكة".

وفازت ممثلة الإكوادور جيوفانا أندرادي بالمركز الثاني في المسابقة، وجاءت أنستازيا بوجكوفا من جمهورية القرم الروسية ثالثة.

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