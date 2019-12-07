تعرف على الخدمات المقدمة من أبليكيشن "الداخلية" (فيديو)

أوضح تامر محمد، مدير غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات السابق، الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال أبليكيشن على الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن تطبيقات الهواتف الذكية المجانية خطوة من الحكومة نحو التحول الرقمي.



وأضاف "محمد" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، أن تطبيق وزارة الداخلية يقدم خدمات المرور والأدلة الجنائية وتصاريح السفر كما يوجد قسم خاص بالشكاوى.



كما أوضح أن هناك منصة الحكومة الرقمية، ومنصة مصر الرقمية، وتطبيقات المحمول ومراكز الاتصالات، ومكاتب البريد، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء وفرت تطبيقا لشحن كارت الكهرباء من خلال المحمول بدلًا من الذهاب إلى منفذ أو إدارة الكهرباء.



وشدد على ضرورة تدريب المواطن لفترة ليستطيع التعامل مع التطبيقات المختلفة للحكومة؛ ولا بد أن تكون هناك فيديوهات تعليمية حول كيفية استخدام التطبيقات المختلفة وشرحها عبر منصات الإعلام.



وأكد أن الدولة توجهت لهذا الاتجاه، لأن عددا كبيرا من المواطنين يمتلكون هواتف ذكية يستطيعون من خلالها الاستغناء عن الكمبيوتر أو اللاب توب.