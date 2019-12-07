الباز يكشف كيف سافر أيمن نور من تركيا للدوحة بدون جواز سفره

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الهارب أيمن نور سافر من تركيا إلى الدوحة، في 25 أبريل عام 2019، وكان جواز سفره المصري منتهيًا.



وأوضح الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أيمن نور تمكن من السفر لأنه حصل على الجنسية التركية بشكل استثنائي من خلال علاقته بمستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي.



وأضاف الباز: "هناك شروط للحصول على الجنسية التركية منها أن يكون مستثمرًا في تركيا أو يشتري عقار أو حاصل على إذن عمل، لكن لم يكن هناك أي شرط متتحقق وحصل على الجنسية بشكل استثنائي".



ولفت الباز، إلى أن أيمن نور حذف اسم عبدالعزيز من جواز السفر التركي.

