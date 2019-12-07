حسين زين يصل السودان لحضور اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية

وصل إلى الخرطوم مساء، اليوم السبت، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، يرافقه إسماعيل الششتاوي، وكيل أول الهيئة، ولمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب؛ لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) التي تُعقد غدا الأحد.



وتتزامن اجتماعات الاتحاد، التي انطلقت في الخرطوم الخميس الماضي، بانعقاد الدورة 77 للجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية والقانونية، مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسه.



ومن المقرر، أن تنطلق الجمعية العمومية للاتحاد رقم 39 يوم الثلاثاء المقبل، ويُمثل مصر فيها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، والذي من المقرر أن يصل إلى الخرطوم بعد غد الإثنين.



وتكتسب تلك الاجتماعات أهمية استثنائية بالنسبة للجانب السوداني كونها أول فاعلية إقليمية تُعقد في الخرطوم بعد الثورة السودانية.