البرلمان ينهى فوضى "الباعة الجائلين" على أشرطة القطارات

قال النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن التعديلات التي تجريها اللجنة على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمقرر استئناف مناقشته داخل اللجنة اليوم الأحد، سيساهم في إنهاء فوضى الباعة الجائلين على جانبي أشرطة القطارات.



وتابع "زين" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تلك التعديلات ستمكن الهيئة من استغلال المناطق المحيطة بالسكة، وحل الاشتباكات الحالية فيما بينها وبين المحليات والأفراد. وستمكنها من الانتفاع من المساحات الغير مستغلة، من حرم الطريق.



واستطرد وكيل نقل البرلمان قائلا: "حرم السكة تتراوح مساحته بين 6 إلى 9 أمتار، وحرم المزلقان يصل إلى 100 متر، هذه المساحات يتم التعدى عليها من قبل الباعة، ومن ثم فإن إيجاد آلية جديدة تمكن الهيئة من استغلال تلك المساحات اقتصاديا بشكل منظم، دون الإخلال بأمن الحركة والافراد، سوف يعطي انطباع بالنظام في الدولة، بدلا من حالة الفوضى الحالية، التي نراها على جانبي السكة، والتي تؤدي إلى انعدام الرؤية لدى بعض السائقين، ووقوع العديد من الحوادث".



واستكمل: دائما ما نتهم الهيئة بالتقصير في حقوقها، وبالتالي كان لابد من وضع تشريع يمكنها من استعادة تلك الحقوق، بأسس واضحة، وإعادة توظيفها بالشكل الذي يمكنها من تعظيم مواردها.