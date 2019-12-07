ثعبان يزين إطلالة سميرة سعيد في The Voice.. صور

خضعت الفنانة المغربية سميرة سعيد، لجلسة تصوير تستعرض فيها إطلالتها في الحلقة الرابعة من العروض النهائية من برنامج The Voice.



وتألقت سميرة سعيد، بفستان قصير بكتف عاري مزين بثعبان يمتد حتى ذراعها، من تصميم maisonbmore، واختارت تسريحة شعر مرفوعة زادت من تألقها وجمالها.



يذكر أن حلقة العروض النهائية الرابعة من البرنامج تشهد مرور 12 متسابقا يتم الاختيار من بينهم لعدد من المتسابقين الذين ينتقلون إلى المرحلة نصف النهائية.



وتعد هذه هي المشاركة الأولى لسميرة سعيد في برنامج The Voice، لتكون بديلة للفنانة اللبنانية إليسا، التي أعلنت عدم مشاركتها في الموسم الخامس من البرنامج.

