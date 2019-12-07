الباز عن استلام النقل لجرارات القطارات الجديدة: خطوة على طريق التنمية

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على استلام وزارة النقل لـ 10 جرارات ضمن مشروع استلام مصر لـ110 جرارات تم التوقيع عليهم، وستتسلمهم مصر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن استلام مصر لهذه الجرارات الجديدة هو إنجاز جديد للدولة المصرية، موضحا أن تطوير منظومة السكة الحديد يساهم بقدر كبير في التنمية.

وواصل أنه لو انضبطت حركة المواصلات في مصر، سيوفر وقت ومجهود ويمنع الحوادث، ويسهل عملية التنمية في البلد.