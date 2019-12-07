الدباس: دعم سياسي من السيسي لفلسطين في المحافل الدولية

قال قنصل عام فلسطين بالإسكندرية السفير حسام الدباس، إن الإدارة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والدولة الفلسطينية في المحافل الدولية؛ لتأكيد حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية.



أضاف الدباس، خلال احتفالية نظمتها القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء السبت، بدار أوبرا الإسكندرية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعبر عن المكانة الطبيعية للشعب الفلسطيني بين شعوب العالم بامتلاكه حق تقرير المصير، مؤكدًا أن القيادة السياسية الفلسطينية تخوض معركة دبلوماسية في المحافل الدولية؛ لتثبت هذا الحق، والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من العروض الفنية قدمتها فرقة الراية للدبكة والفلكلور الفلسطيني، وفرقة التذوق للموسيقى العربية.



شهد الاحتفالية سفير دولة فلسطين بالقاهرة السفير دياب اللوح، نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد، والفنان أحمد ماهر، ولفيف من قناصل الدول العربية والأجنبية وأبناء الجالية الفلسطينية بالإسكندرية.