الجماهير تحاصر فارس كرم أثناء مغادرته حفله بأستراليا.. فيديو

أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، حفلًا غنائيًا ناجحًا في مدينة ملبورن، بأستراليا، وذلك ضمن جولته الغنائية بالخارج.



الحفل حضره عدد كبير من جماهير الجاليات العربية واكتظت القاعة بالحضور الذين تفاعلوا مع أغاني فارس كرم، رقصًا وغناءً طوال الحفل.



وقدم فارس كرم عددًا من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبعد انتهاء الحفل ومغادرة فارس كرم للقاعة حاصره عدد كبير منهم لالتقاط الصور التذكارية معه ورغم مرافقة عناصر من الأمن له إلا أنه خرج بصعوبة من وسط الجماهير.



من ناحية أخرى، يستعد فارس كرم لإحياء حفل غنائي آخر يوم 25 ديسمبر في ستوكهولم بأستراليا.

