ترامب يشكر إيران على إطلاق سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لإيران على ما قال إنه "تفاوض منصف جدًا" أفضى لإطلاق طهران سراح طالب أمريكي مقابل عالم إيراني، بحسب وكالة رويترز.



أضاف ترامب في تغريدة على "تويتر": أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما "عقد صفقة معًا".



أكد الرئيس الأمريكي في تغريدته أن طهران، أخذت هدية قدرها 150 مليار دولار، خلال إدارة سلفه الرئيس باراك أوباما، مشيرًا إلى أنه استعاد الهدية خلال إدارته للبيت الأبيض.