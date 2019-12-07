وزير خارجية السعودية يعزي "بومبيو" في ضحايا حادث فلوريدا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اليوم السبت: "تحدثت للتو مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الذي أعرب عن تعازيه في أرواح ضحايا الهجوم الرهيب، الذي وقع أمس الجمعة في مدينة بينساكولا بفلوريدا".



وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "سوف تظل أسر وأصدقاء القتلى والجرحى في تفكيرنا وصلواتنا".

