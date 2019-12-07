رجل دين يحرض على قتل وصلب إعلامية لبنانية (فيديو)

نشرت الإعلامية اللبنانية ديما صادق، مقطع فيديو لرجل الدين اللبناني الشيخ محمود برجاوي، يوثق تحريض مستمعيه على قتلها بعدما اتهمها بالفجور والخيانة.



وكان رجل الدين يرد على سؤال ديما، هل يجوز للمؤمن أن يسرقها ويكشف خصوصياتها، وقال: "يعني أنت تفجري وتخوني وتتعاملي مع العدو، ولأني رجل دين ممنوع أسرقك؟ وأفضحك؟ مهما فعلتي؟ الشريعة التي تتحدثين عنها تقول "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ".



وقدمت ديما، عبر "تويتر"، بلاغًا إلى وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريا الحسن، وجهاز قوى الأمن الداخلي، ضد الشيخ محمود برجاوي.



وكتبت: "هذا تحريض رسمي على القتل! تهدرون دمي رسميا! تدعون الناس علنا باسم الدين إلى قطع يديو رجلي ولصلبي؟ لن أُشبهكم بذلك التنظيم كما فعل الآخرون (نظرة سريعة على تويتر تكفي كي تعرفوا بماذا يشبهكم الناس بعد هذا المقطع). سأكتفي أن أضع هذا الفيديو إخبارا للقوى الأمنية".



هذا تحريض رسمي على القتل!تهدرون دمي رسميا! تدعون الناس علنا بإسم الدين الى قطع يدي و رجلي ولصلبي؟ لن أُشبهكم بذلك التنظيم كما فعل الآخرون (نظرة سريعة على تويتر تكفي كي تعرفوا بماذا يشبهكم الناس بعد هذا المقطع).سأكتفي أن أضع هذا الفيديو اخبارا للقوى الأمنية @rayaelhassan @LebISF pic.twitter.com/R7AqvETk9b — Dima (@DimaSadek) December 7, 2019