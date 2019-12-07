مصرع شاب في انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

لقى شاب مصرعه عقب تدهور حالته الصحية، نتيجة حروق أصابته في انفجار أسطوانة غاز بمنزله في البدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار في البدرشين.



انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة شاب يدعى "مصطفى. ح" بحروق متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة بعد مرور عدة أيام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

