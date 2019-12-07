عمرو محمود ياسين يعلن عن إصابة أحد أبطال "نصيبي وقسمتك" بالسرطان

كشف الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن إصابة الفنان ياسين محمد، أحد أبطال مسلسل "نصيبي وقسمتك" بالسرطان.



ونشر عمرو محمود ياسين، مجموعة صور له ومنها واحدة وهو يتلقى الكيماوي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: "ياسين محمد شاب صغير من أبطال محاربة مرض السرطان.. شارك معايا في حكاية ما يطلبه المستمعون.. بكره عنده عملية.. أرجوكم تدعو له بالشفاء".



"نصيبي وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وإنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي للإنتاج الفني، والمسلسل مجموعة من القصص التي تقوم علي البطولة النسائية وأخرى الرجالية، كما أن هناك قصصًا تعتمد على البطولة الجماعية من خلال 9 حكايات يتم طرحها في 45 حلقة.

