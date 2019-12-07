مصرع طفل داخل أسانسير في المقطم

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العمر مصرعه، حيث علق بين الحائط وباب الأسانسير، داخل أحد العقارات بمنطقة المقطم.



تلقى المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المقطم، اليوم بلاغًا من الأهالي، مفاده مصرع طفل، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل علق داخل أسانسير العقار محل سكنه، حال نزوله، ما تسبب في مصرعه، دهسًا، بين الحائط والمصعد، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.



تحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

