جندي يقتل 3 من رجال الشرطة في إيران

أطلق جندي إيراني النار على 3 رجال شرطة فأرداهم قتلى، السبت، جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" شبه الرسمية.



ووقع الحادث في قسم للشرطة قرب مدينة بندر لنجة الساحلية، على بعد حوالي ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة طهران.



وأوضحت الوكالة، أن الجندي اعتقل على الفور، وتم إطلاق تحقيق في الواقعة فيما لم ترد تفاصيل عن الدافع أو رتبة رجال الشرطة.



وسبق لوسائل الإعلام الإيرانية، أن ذكرت مثل هذه الحوادث. ففي 2016، أطلق جندي النار على نفسه بعدما قتل 3 من زملائه جنوبي البلاد.