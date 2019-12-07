إطلاق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" ببنى سويف (صور)

أطلق المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، اليوم السبت، المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بقرى ومراكز بني سويف والتى أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار"احميها من الختان والتي بدأت منذ 25 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 9 ديسمبر الشهر الجاري.



وقالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن حملة طرق الأبواب شملت عددا من القرى بمراكز المحافظة وأن الحملة استهدفت في اليوم الأول 31276 بواقع 8054 سيدة، و7505 رجلا، و15717 طفلا بقرى العواونه قلهاميانه، ومدينة اهناسيا وجزيرة المساعدة وإطواب ومدينة الواسطى وقرى أبوسليم، وابشنا في مركزبني سويف



وأوضحت محمود أن الحملة شاركت فيها عدد من العضوات والعاملين بفرع المجلس القومي ومنسق ختان الإناث بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم التعريف ونشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربطها بالدين، بالإضافة إلى التعريف والتوعية بالمخاطر الصحية والنفسية لها المترتبة على تلك العادات والممارسات الضارة وتجريم هذه العملية في القانون المصرى وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها سواء كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة.