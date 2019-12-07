حبس عاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عاطلين بتهمة سرقة حقائب السيدات بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "سامي م "، "دياب.ح " عاطلين واعترف المتهمون أمام النيابة بسرقتهم للحقائب السيدات بأسلوب الخطف بمناطق القاهرة الجديدة وأقروا بسرقتهم لـ 5 هواتف محمولة، 2 أي باد، ومبلغ 8200 ألف جنيه، كما أقروا بسرقتهم لـ 10 حقائب بذات الأسلوب بعدد من المناطق المختلفة مستقلين دراجة بخارية قام المتهم الأول بسرقتها لهذا الغرض.



كانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات من سيدات لقسم شرطة التجمع الخامس تفيد بسرقة حقائبهن الشخصية بأسلوب الخطف بواسطة شخصين يستقلان دراجة بخارية بدون لوح معدنية وبإجراء التحريات اللازم وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.