روسيا: لم نتفق مع واشنطن على جولة جديدة من مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم السبت، أنه لم يتم الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن عقد جولة جديدة من مباحثات الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين حتى هذه اللحظة.



وقال ريابكوف، تعليقًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول احتمالية عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في المستقبل القريب، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لن أحضر أي مباحثات مع الولايات المتحدة.. فنحن لم نتفق على هذا الأمر.. تابعنا هذه التصريحات لكن لا يوجد شيء ملموس بشأنها".



وأشار إلى أن واشنطن من المفترض أن تتواصل معهم أولًا من أجل الاتفاق على موعد ومكان استئناف المحادثات بينهما، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.