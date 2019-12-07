محمود عز: متابعة الرئيس منتدى الشباب باهتمام تؤكد أن الحدث ليس مجرد «شو»

أكد محمود عز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب «الجيل»، أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحضوره كل جلسات منتدى شباب العالم، أو المؤتمرات الوطنية للشباب، تعكس بشكل كبير أهمية الحدث ونجاحه، وأنه ليس مجرد «شو» أو «ملتقى صورى».



ووصف «عز»، فى حواره مع «الدستور»، منتدى شباب العالم بأنه واحد من أقوى المنتديات العالمية التى تهتم بالشباب، وتقدم لهم فرصة نادرة لتبادل الحوار مع المسئولين والقادة، ما يساعدهم على اكتساب المزيد من المعرفة السياسية.



■ كيف ترى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة؟

- واحد من أقوى المنتديات العالمية التى تهتم بالشباب وتقدم لهم فرصة نادرة لتبادل الحوار مع المسئولين والقادة، وهو ما يساعدهم على اكتساب المزيد من المعرفة السياسية والاقتصادية عن طريق طرح ومناقشة القضايا العالمية المختلفة، وطرح الأسئلة والرد عليها مباشرة من المسئولين.

وعقد المؤتمر للعام الثالث على التوالى يدل على حرص القيادة السياسية على تفعيل منصة الحوار مع الشباب، وإطلاعهم على المشكلات العالمية عن طريق الحوار المتبادل.

■ ما تقييمك إذن لاهتمام الدولة بالشباب؟

- القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب بكل ما تمتلكه من آليات وأدوات وأجهزة فعالة تعمل باستمرار على توفير احتياجاتهم، خاصة من خلال إتاحة فرص عمل لهم فى مختلف المجالات، وبالمشروعات القومية التى تفتتحها القيادة السياسية كل يوم فى أماكن مختلفة داخل المحافظات.

ومؤتمرات الشباب الوطنية السابقة أتت ثمارها، وكان لها دور كبير فى انخراط الشباب فى الحياة السياسية مرة أخرى، وأصبحوا مقبلين على ذلك، وبعدما عانوا من التهميش فى فترات سابقة رأوا الدولة الآن تأخذ مقترحاتهم ومشاركاتهم وآراءهم بكل أهمية وجدية، وتنفذها على أرض الواقع.

■ وماذا عن تعامل الرئيس السيسى مع الشباب المصرى؟

- الرئيس أوجد منصة حوار مفتوحة مع الشباب وتركهم أمامها يعددون التحديات التى تواجههم والمشكلات التى يتعرضون لها فى حياتهم، وخلق قنوات اتصال عديدة بين شباب مصر وأقرانهم من دول أخرى تشارك فى المنتدى، للاستفادة من خبراتهم وثقافاتهم، كل ذلك يعمل على خلق انطباع وحالة جيدة فى نفوس الشباب، تجعلهم يدافعون عن أمن واستقرار وأمان بلادهم باستماتة.

■ ما أبرز القضايا التى يجب طرحها على أجندة المنتدى؟

- المؤتمرات التى تنظمها القيادة السياسية باستمرار وبصفة دورية تهتم بمناقشة كل ما يتعلق بالشباب من تعليم وصحة وأمن واستقرار، بما يهدف لمعاونتهم وتدريبهم على قيادة الدولة فى المستقبل، إضافة إلى مناقشة جميع التحديات التى تواجه الشباب فى الوقت الحالى، سواء الخاصة بالحصول على فرصة عمل أو زيادة الأسعار، أو تحديات إيجاد مسكن مناسب لتكوين أسرة.

■ هل أتت المؤتمرات السابقة ثمارها على أرض الواقع؟

- متابعة الرئيس السيسى وحضوره كل جلسات منتدى شباب العالم ومؤتمرات الشباب الوطنية، وتدوينه كل الملاحظات، والخروج بتوصيات عديدة نراها محل تنفيذ خلال معدل زمنى واضح ومحدد- تعكس أهمية تلك المؤتمرات ونجاحها، وأنها ليست مجرد «شو» أو حدث «صورى». فالدولة تمد جسورًا قوية للتواصل مع الشباب، والقيادة السياسية مدركة بشكل كبير أهمية دور الشباب فى إدارة الحاضر والمستقبل، وكل مؤتمر يخرج بعدة توصيات بناءً على ورش عمل يتم تنظيمها ووضع محاور خاصة بها لمناقشتها.

