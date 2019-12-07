محمد عزمى: تضاعف طلبات المشاركة بعد نجاح النسختين السابقتين لمنتدى الشباب



قال محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب «الحركة الوطنية»، إن عقد منتدى الشباب فى نسخته الثالثة يدل على سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق كل مطالب الشباب، وتنمية خبراته وثقافاته، ودعمه ثقافة الحوار. ورأى «عزمى»، فى حواره مع «الدستور»، أن المنتدى ينقل صورة حية من داخل البلاد بأن مصر قادرة على استضافة جميع شباب العالم فى مكان واحد، كما يساعد فى نقل الخبرات الخارجية الأجنبية إلى الشباب المصرى.



■ كيف ترى تنظيم القيادة السياسية منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة؟

- تنظيم النسخة الثالثة من المنتدى يؤكد استمرار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ثقافة الحوار، ليس فقط على الصعيد الداخلى، لكن على المستوى العالمى، فالمنتدى أصبح منصة دولية معتمدة داخل الأمم المتحدة كمنصة حوار على المستوى العالمى.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة زيادة فى عدد المشاركين من الشباب الأجانب سواء متابعين أو متحدثين عن تجاربهم وخبراتهم والإنجازات التى حققوها داخل دولهم أو أقاليمهم، فالمنتدى قائم على فلسفة استدعاء القادة الشباب من جميع دول العالم لعرض رؤاهم وأفكارهم تجاه العديد من المجالات المختلفة.

والنسخة المنتظرة ستشهد تميزًا فى اختيار الموضوعات، سواء على مستوى ورش العمل أو الجلسات، وسيكون هناك تنوع فى تناول جميع القضايا من منظور شبابى نابع من حماس وفكر وتجربة حقيقية من شباب ذوى جنسيات مختلفة.

■ ما تقييمك للقضايا المطروحة على أجندة المنتدى؟

- يتضح من أجندة المنتدى أن هناك العديد من القضايا المهمة التى ستطرح خلال الفعاليات، مثل السلم والأمن الإقليمى، والأمن الغذائى، وتمكين المرأة، وكذلك الثورة الصناعية، واستخدام السلاسل التجارية الكبرى.

فإدارة المنتدى وشباب البرنامج الرئاسى من القائمين على تنظيم الحدث وضعوا على أجندة المنتدى جميع القضايا التى تهم الشباب وتشغل حيزًا من الرأى العام العالمى، أبرزها قضايا الإرهاب وما يتعلق به من الأمن والسلم.

■ بالنسبة للتوصيات التى تصدر عن كل منتدى.. إلى أى مدى ترى تنفيذها على أرض الواقع؟

- أغلب التوصيات التى صدرت من قبل النسختين السابقتين تم تنفيذها على أرض الواقع، وعلى رأسها التوصية المهمة بتنظيم منتدى الشباب العربى والإفريقى، لذا فإن النسختين السابقتين حققتا أهدافهما، ما انعكس على أكثر من محور، أهمها زيادة أعداد طلبات المشاركة على الموقع الإلكترونى الخاص بالمنتدى، ومن المتوقع وصولها للضعف.

■ هل ترى الدولة تقدم الدعم الكافى للشباب فى ضوء تلك الجهود؟

- لا شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والذين يعملون معه يسعون لتحقيق كل أمانى الشباب، من خلال العمل على افتتاح مشروعات قومية توفر فرص عمل، بالإضافة إلى اجتهادهم فى حل مشكلات تواجه قطاعى الصحة والتعليم.

والدولة تقدم الدعم للشباب قدر المستطاع، وفى نطاق الإمكانيات المتاحة، بل وتتطلع لتنمية خبراتهم وثقافاتهم، من خلال نقل صورة حية من داخل بلدهم، بأن مصر قادرة على استضافة جميع شباب العالم للحديث، فضلًا عن مساهمة الحدث فى اكتساب الخبرات الخارجية الأجنبية.

والرئيس السيسى يولى عناية فائقة ودعمًا كاملين لشباب مصر الواعى، وكان من نتائج ذلك تنظيم مثل تلك الفعاليات، والاحتكاك مع الشباب الأجنبى، واكتساب العديد من الخبرات التى لم نكن سنكتسبها من خلال المنتديات الإقليمية.

