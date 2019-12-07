"الوطنية للصحافة": تعدد التهديدات أحدث مفهوما جديدا للأمن القومي

أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، أن مناقشة علاقة الأمن القومي، بالشأن العام أصبحت ضرورية في ظل تعدد التهديدات، الأمر الذي استحدث مفهوما جديدا للأمن القومي مفاده، أن تهديد الدول أصبح ينبع من الداخل.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الأخيرة بمؤسسة الأهرام، لمؤتمر "الشأن العام" الذي دعا إلى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع العام المقبل، والتي تعقد بعنوان "الخطاب الديني وعلاقته بالأمن القومي والشأن العام".



وأضاف جبر، "كان لي حظ إدارة الندوات الخاصة بالشأن العام، فالأولى كانت في دار التحرير، وناقشنا بها مفهوم الشأن العام ومن يتحدث فيه، وتناولنا بها الشأن العام وقضايا الإعلام، وعقدت الندوة الثانية في مؤسسة أخبار اليوم، وتناولت (الدولة الوطنية وتقديمها لحقوق سياسية متساوية)، والثالثة عقدت في مؤسسة دار الهلال، واخترنا بها شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي، وطرحنا عليهم الأفكار المتداولة، وناقشنا أين يقف الشباب من قضايا الشأن العام".



تعقد الندوة بدعوة من وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، ويشهدها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ويديرها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بحضور رئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، ورئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن، ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة الأستاذ عبد الله حسن، إضافة إلى كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.