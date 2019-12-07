حبس سائق وعاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سائق وعاطل لسرقتهم الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين "شريف.م سائق، "هاني.ع عاطل، واعترف المتهمين أمام النيابة بسرقتهم للشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمناطق القاهرة الجديدة وأقروا بسرقتهم 58 ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ40 ألف جنيه، كما أقروا بسرقة 8 شقق سكنية بذات الأسلوب بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من السكان.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالتجمع الأول والخامس تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازم وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.