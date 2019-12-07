"اتجوزت رشدي أباظة".. درة تسخر من شائعة زواجها من نور الشريف

سخرت الفنانة التونسية درة، من الشائعة التي نشرت خلال الأيام الأخيرة حول زواجها من الفنان الراحل نور الشريف.



وعلقت درة على الشائعة بشكل ساخر عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": قائة "أنا متزوجة رشدي أباظة".



وكانت درة قد نفت في تصريحاتها الأخبار التي نشرت حول زواجها من الفنان الراحل نور الشريف، وحرمانها من الميراث منه، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها وأنها لن تعلق أكثر من ذلك.



من ناحية أخرى، يعرض لـ درة، خلال الوقت الحالي مسلسل "بلا دليل"، ويشاركها في بطولته خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

