فورد تكشف عن طراز أحدث شاحنة للطرق الوعرة

كشفت شركة فورد رسميا عن نسخة 2020 من شاحنتها المميزة Roush F-150، مع شرح إمكاناتها وما طرأ عليها من تعديلات تميزها عن الموديل السابق منها.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لشاحنة فورد Roush F-150، والذي ذكر أن أبرز ما يميز نسخة 2020 منها، الإطارات الضخمة التي أضيفت لها.



أوضح الموقع أن إطارات نسخة 2020، من شاحنة Roush F-150، تأتي بقياس عملاق يصل لـ33 بوصة، وهي من النوع المجهز لاقتحام الطرق الوعرة.



وتعمل الشاحنة بمحرك توربيني مزدوج بسعة 5 لترات من فئة V8، ولم تعلن فورد حتى الآن عن القوة التي سينتجها المحرك، بالإضافة لسرعته القصوى، وستطرح فورد الشاحنة بداية من العام 2020.