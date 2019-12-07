فورد تكشف عن طراز أحدث شاحنة للطرق الوعرة
السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:10 م
وكالاتطباعة
كشفت شركة فورد رسميا عن نسخة 2020 من شاحنتها المميزة Roush F-150، مع شرح إمكاناتها وما طرأ عليها من تعديلات تميزها عن الموديل السابق منها.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لشاحنة فورد Roush F-150، والذي ذكر أن أبرز ما يميز نسخة 2020 منها، الإطارات الضخمة التي أضيفت لها.
أوضح الموقع أن إطارات نسخة 2020، من شاحنة Roush F-150، تأتي بقياس عملاق يصل لـ33 بوصة، وهي من النوع المجهز لاقتحام الطرق الوعرة.
وتعمل الشاحنة بمحرك توربيني مزدوج بسعة 5 لترات من فئة V8، ولم تعلن فورد حتى الآن عن القوة التي سينتجها المحرك، بالإضافة لسرعته القصوى، وستطرح فورد الشاحنة بداية من العام 2020.
ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لشاحنة فورد Roush F-150، والذي ذكر أن أبرز ما يميز نسخة 2020 منها، الإطارات الضخمة التي أضيفت لها.
أوضح الموقع أن إطارات نسخة 2020، من شاحنة Roush F-150، تأتي بقياس عملاق يصل لـ33 بوصة، وهي من النوع المجهز لاقتحام الطرق الوعرة.
وتعمل الشاحنة بمحرك توربيني مزدوج بسعة 5 لترات من فئة V8، ولم تعلن فورد حتى الآن عن القوة التي سينتجها المحرك، بالإضافة لسرعته القصوى، وستطرح فورد الشاحنة بداية من العام 2020.