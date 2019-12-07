المباحث تكشف ملابسات تخطيط سيدة وعشيقها لسرقة مجوهرات شقيقتها

كشفت مباحث الهرم ملابسات سرقة 360 ألف جنيه وكمية من المجوهرات من داخل شقة بالمريوطية حيث تبين أن شقيقة مالكة الشقة استعانت بعشيقها وصديقه للاستيلاء على ممتلكاتها حقدًا على ثرائها.



أفادت التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من رانيا 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بأبراج الحرمين المريوطية الهرم باكتشافها سرقة مبلغ مالي ٣٦٢ الف و١٩ غوايشة مختلفة الأحجام و14 خاتم مختلفة الأحجام و٨ ساعات من شقتها.



نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين بعدما تبين عدم وجود آثار عنف بمداخل الشقة ومنافذها وأن مرتكب الجريمة علي علاقة بملاكها واعتاد التردد عليها حيث تبين أن شقيقة المجني عليها وراء السرقة التي استعانت بعشيقها وصديقه وسهلت لهما الدخول للاستيلاء علي متعلقاتها ومصوغاتها الثمينة واموالها.



ألقت قوة أمنية القبض علي المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقررت المتهمة الرئيسية أنها خططت للجريمة لامتلاك شقيقتها أموال طائلة وتعيش في ثراء ورفاهية، خاصة أن زوجها يمتلك مطعم بدولة السعودية ويغدق علي شقيقتها بالاموال فقررت الاستفادة من تلك الأموال واتفقت مع المتهمين الآخرين ونفذا الجريمة بعدما أعطتهما نسخة من مفتاح شقة شقيقتها مستغلين خروجها من المنزل في الموعد التي اخبرتهما به.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.