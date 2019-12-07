الأربعاء.. انطلاق الموسم الرابع من "Top Chef"

تنطلق أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج مسابقات الطبخ الشهير Top Chef على شاشتي MBC وMbc شمال العراق، في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء المقبل بتوقيت السعودية.



وانتهى فريق عمل البرنامج من تصوير الحلقات في بيروت والذي بدأ تصويرها فور انتهاء الموسم الثالث من البرنامج بأشهر قليلة، ويعتمد على اشتراك مجموعة من الطهاة من مختلف الدول العربية، في تحضير الطعام بمختلف أشكاله، على أن يفوز في الحلقة النهائية مشترك واحد يحمل اللقب.



وتوّج الأردني علي الغزاوي باللقب، حيث نال جائزة مالية قدرها 375000 ريال سعودي، وعلى تغطية كاملة من مجلة Hospitality News، ومشاركة محلية أو إقليمية في أحد معارض الضيافة HORECA 2019، سفر وإقامة في بريطانيا، و"جائزة العلم والمعرفة" عبر برنامج دبلوم سلامة الأغذية في الهيئة الملكية للصحة البيئية في لندن، فضلًا عن سفر وإقامة في برلين للتعرف على أحد ابتكارات شركة Miele الألمانية التي تشتهر بالتطوير المستمر، من ناحية تصميم وتصنيع أجهزة المطابخ.