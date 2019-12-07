الجندي: درجات الإنفاق في سبيل الله تختلف حسب الوقت والحاجة

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن درجات الإنفاق تختلف حسب الوقت والحاجة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية " dmc"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: سبق درهم مائة ألف درهم، قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله، فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها".



وأوضح أن الأعمال تتفاضل طبقا للظروف المقاومة لهذا العمل؛ فثواب الشخص الذي يُنفق في أيام الشدة يزيد عن ثواب الذي ينفق في أيام الرخاء.

