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حوادث

28 ديسمبر.. الحكم في استئناف "جوهرة" على حبسها في الفسق والفجور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:47 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

وقدم عاصم قنديل المحامى ودفاع "جوهرة" مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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