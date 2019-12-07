السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مرشح جزائري: انتخابات الرئاسة ستخرج البلاد من أزماتها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:44 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال المرشح الرئاسي الجزائري، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات: "إن الجزائر في طريقها للخروج من الأزمة التي تعاني منها"، معتبرًا أن الأطراف الخارجية المعروفة التي تحاول استهدافه أزعجتها مواقفه.

أضاف بن فليس، في تجمع انتخابي السبت: "الجزائر في طريقها للخروج من الأزمة بفضل الانتخابات الرئاسية المقبلة"، لافتًا إلى أنه ترشّح بمشروع لزرع الأمل والجمع بين الجزائريين مع تقدير رأي المخالفين في الرأي، موصيًا بالابتعاد عن الخطاب الذي يتضمن العنف اللفظي؛ لأنه لا يعتبر مشروعا سياسيًا.

وعلق على توقيف أحد عناصر حملته بتهمة التخابر مع جهات أجنبية:"مَن يستهدفني من أطراف معروفة في الخارج أزعجته مواقفي وإصراري على محاربة الفساد ووفائي لرسالة الشهداء"، مضيفًا: "حملتي الانتخابية تشمل الأنقياء والأطهار ومن يريد أن يتآمر على لن يجد ضالته؛ لأن داري من زجاج ولا فساد فيها".

وتابع"اخترت التخندق في صف الشعب"، مشيرًا إلى أنه زار 35 ولاية لطلب ود الشعب الذي يملك وحده السيادة لمنح ثقته، لافتًا إلى أنه حذر عقب الانتخابات الرئاسية عام 2014 من تربص أطراف خارجية بالجزائر وتحالفها مع قوى غير دستورية لضرب الدولة الوطنية، مشيدًا بإسقاط الشعب لهذا المخطط في 22 فبراير الماضي ودعم الجيش لمسعى استرجاع السيادة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية.

وقال:"إن هذه الجبهة تتقوى بفضل الشعب المنظم وبتمسكه بسيادته وبممارسة المواطنة الحقة والكاملة وبمرافقة الجيش للثورة الشعبية وإسقاطه للعصابة"، مضيفًا أن "مَن يريد المساس بالوحدة الوطنية وبرموز الدولة فالشعب والجيش له بالمرصاد".

واعتبر مرشح الرئاسة الجزائرية، أن حل الأزمة التي تعيشها الجزائر يتطلب تحديد أولويات وحلولا عاجلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعطي السيادة للشعب لاختيار رئيس شرعي لا يهيمن على مؤسسات الدولة ويعطي للمعارضة مكانتها وحقها في إبداء رأيها، مع تكريس مبدأ التداول على السُّلطة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

منذ حوالي 9 ساعات

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

منذ حوالي 21 ساعة

مصرع طالبة اختناقا ببخار الاستحمام بسكن جامعة القاهرة

منذ حوالي 10 ساعة

معهد محمد صلاح يثير أزمة فى بلدته.. والأهالى يهددون بوقفة احتجاجية

الصور

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

الموعد المثالى لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

7 أخطاء يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

التمارين الرياضية تحمي من خطر الإصابة بالسرطان

طبيب روسي: اللحية تزيد من احتمال الإصابة بالإنفلونزا

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن": تحديد 75% قائمة و25% فردي لانتخابات المحليات

رئيس حزب الكرامة: "المرأة أقل استجابة للفساد"

وزير البترول: مصر تسهم في إمدادات الطاقة لأوروبا

مصر الجديدة حاليًا.. "الريدانية" ساحة المعركة بـ"ممالك النار" كانت بستانًا

منوعات

الإكوادور: اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

سيلينا جوميز: أعمالي ليست لها علاقة بحياتي الشخصية

دراسة تكشف سر تطور البشر

اتحاد الكاراتيه: تكريم الرئيس لنا دافع لمواصلة الإنجازات

كشكول

بعد وفاة طالبة.. تطهير فصول مدرسة دجوي ببنها "صور"

المنوفية الأزهرية تبدأ تطبيق النظام الرقمى بالمعاهد

"تعليم الوادى" تجرى المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للإلتحاق بالمدارس اليابانية

جامعة مطروح تهنئ "النجار" بعد حصوله على وسام الجمهورية

إسلام سياسي

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

التعريض الإخواني.. الجماعة تساند أردوغان في إرهابه بليبيا

تقرير يكشف سر الفضيحة التى هزت عرش أردوغان لتدمير المعارضة التركية

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

إيمان فاروق مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بهيئة الكتاب

ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" فى معرض الكتاب

الأربعاء.. اليونانية بيرسا كوموتسي فى ضيافة "القومي للترجمة"

الثلاثاء.. افتتاح معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك