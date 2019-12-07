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سياسي

"شباب النواب": الرئيس خير داعم لنجوم الرياضة في رحلة التتويج

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:43 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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وجّه أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الكامل للمنظومة الرياضية وأبطالها في جميع الألعاب.

قال رشاد، السبت، إن تكريم رئيس الجمهورية للرياضيين بشكل مستمر يمثل محورًا من أهم محاور رفع الروح المعنوية، ودفع الأبطال لبذل المزيد من الجهد والعرق والإصرار للتتويج بالبطولات، ورسالة تؤكد إيمانه بأهمية الرياضة وما تمثله كركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي للبلاد.

أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب، إلى أن القيادة السياسية على مدار الـ5 أعوام الماضية كانت أحد أهم أسباب نجاح منظومتنا الرياضية واعتلاء نجومنا منصات التتويج الإقليمية والدولية، وإبهارهم العالم، مؤكدًا أن الرئيس كان خير داعم ودافع لشبابنا ونجومنا الرياضيين نحو التتويج بالبطولات.

وأوضح أن أعظم إنجاز حققه الرئيس السيسي هو انحيازه للاستثمار في الإنسان المصري، وبناء قدراته وإمكانياته، وتحفيزه على اكتشاف مواهبه، وترسيخ آليات ضرورة إيمانه بذاته وطموحه، وعدم الاستكانة واليأس والتسليم للتحديات الموجودة، قائلًا: "صورة اليوم التي تجمع الرئيس بالأبطال بمثابة جني ثمار.. ورسالة تحفيز للنشء الصغير".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، المنتخب الوطنى الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الإفريقية للشباب والمتأهل لأوليمبياد طوكيو، ولاعبى المنتخب الوطنى للاسكواش الحاصلين على بطولتى العالم للكبار والناشئين.

كما استقبل الرئيس بعثة المنتخب الوطنى للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطنى الباراليمبى المشاركة فى بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التى تولت تدريبهم، حيث قام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

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