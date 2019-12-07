"الغد" ينتهي من فعاليات الدورة الأولى لبرنامج التأهيل الوطني

قال حزب الغد، برئاسة موسى مصطفى موسى، إن الحزب انتهى، السبت، من فعاليات الدورة التدريبية الأولى لبرنامج التأهيل الوطني والسياسي المجانية للشباب، التي أعدتها لجنة التدريب والتثقيف بالحزب، برئاسة المستشار السياسي عادل عصمت.



أضاف الغد، في بيان السبت، أن برنامج التأهيل الوطني والسياسي تضمن 10 محاضرات مكثفة للشباب دارت حول تاريخ الحركة الوطنية المصرية روافد وردواد وثوابت، كما تضمنت تاريخ الدساتير المصرية وحكاية أول دستور وأول برلمان في مصر، ومواصفات السياسي الناجح مواصفاته ومهاراته، وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، فضلًا عن اشتراطات الإدارة المحلية في الدستور الجديد للبلاد ومكونات نظام الحكم في الدستور الجديد، ومقارنته بمكونات نظام الحكم في الدستور السابق دستور 71 وقانون مباشرة الحقوق السياسية.



وتابع "تضمن البرنامج موضوعات اقتصادية مهمة عن كيفية إعداد موازنة الدولة، ومشاكلها الهيكلية، وشرح واف للمصطلحات الاقتصادية والقضايا المعرفية الاقتصادية، كما تضمن شرحًا وافيًا للإجهزة المستقله المعنية برقابة المال العام والخاص، وشارك في البرنامج 9 محاضرين من قيادات لجنة التدريب والتثقيف بالحزب وقيادات حزبية من خارج اللجنة، وتستمر دورات برنامج التأهيل الوطني والسياسي المجانية للشباب تحت رعايه رئيس الحزب.