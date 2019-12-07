خالد الجندي: هكذا تحصل على أجر يفوق الصحابي 50 مرة

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان العادي يستطيع أن يحصل على أجر يفوق الصحابي 50 مرة.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على فضائية "dmc"، أن الإنسان يستطيع إذا عمل أعمالا معينة من الصالحات مثل الاجتهاد في العمل والإخلاص به، أن يحصل على أجر مضاعف خمسين مرة عن أجر الصحابة.



وتابع: "من الممكن أن تسبق صحابيا في صفاته، فليس بالضرورة أن يسبقك الصحابة في صفاتهم. فمثلا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في عشر سنوات، في حين أنه من الممكن أن يحفظ شخص عادي في هذا الزمن القرآن كله في سنة واحدة".

