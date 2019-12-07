محلل سياسي: أردوغان يريد ربط القوى الإرهابية عالميًا

اعترف عناصر من تنظيم داعش المتواجدون في السجون التركية بعلاقاتهم بتركيا، حيث كشفوا كيفية الدخول إلى سوريا وكيف سهلت أنقرة طريقة دخولهم للانضمام لداعش، بالإضافة إلى قيام النظام التركي بإمداد داعش بالأسلحة.



وقال المحلل السياسي فايق ديلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان وراء تمويل تنظيم داعش منذ البداية والكل يعرف ذلك، حيث دعمه بالسلاح والتدريب وثبت للعالم أجمع، وبات واضحًا أن أردوغان وحزبه وراء نشر الإرهاب عالميًا في ليبيا أو بوكو حرام أو الصومال، ورغم كل هذه الإثباتات يريد أن يظهر أنه يحارب الإرهاب.



ولفت فايق، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن أردوغان يطلب في حربه على شمال سوريا إنقاذ كنوزه، الموجودين في السجون والمخيم، فأردوغان ليس له قوة عالميًا ولا دستوريًا وبات يعتمد على الإرهابيين.



وأردف: "أردوغان يدعي أنه يريد منطقة آمنة، لكنه يريد منطقة إرهابية وإنقاذ إرهابه ليوزعهم إلى جميع العالم، يريد ربط القوى الإرهابية عالميًا".

