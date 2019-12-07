السبت 07 ديسمبر 2019 الموافق 10 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل سياسي: أردوغان يريد ربط القوى الإرهابية عالميًا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:29 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
اعترف عناصر من تنظيم داعش المتواجدون في السجون التركية بعلاقاتهم بتركيا، حيث كشفوا كيفية الدخول إلى سوريا وكيف سهلت أنقرة طريقة دخولهم للانضمام لداعش، بالإضافة إلى قيام النظام التركي بإمداد داعش بالأسلحة.

وقال المحلل السياسي فايق ديلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان وراء تمويل تنظيم داعش منذ البداية والكل يعرف ذلك، حيث دعمه بالسلاح والتدريب وثبت للعالم أجمع، وبات واضحًا أن أردوغان وحزبه وراء نشر الإرهاب عالميًا في ليبيا أو بوكو حرام أو الصومال، ورغم كل هذه الإثباتات يريد أن يظهر أنه يحارب الإرهاب.

ولفت فايق، خلال مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن أردوغان يطلب في حربه على شمال سوريا إنقاذ كنوزه، الموجودين في السجون والمخيم، فأردوغان ليس له قوة عالميًا ولا دستوريًا وبات يعتمد على الإرهابيين.

وأردف: "أردوغان يدعي أنه يريد منطقة آمنة، لكنه يريد منطقة إرهابية وإنقاذ إرهابه ليوزعهم إلى جميع العالم، يريد ربط القوى الإرهابية عالميًا".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الباز يكتب: إنقاذ الإعلام من بيت الطاعة الإخوانى

منذ يوم

الأرصاد تكشف موعد بداية الشتاء وسقوط الأمطار

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

الصور

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

image description

مباراة فوز الأهلى على الهلال السودانى فى دورى أبطال إفريقيا

الأكثر قراءة

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

"الحياة مش مستاهلة كل الوجع ده".. هنا شيحة تكشف سر انفصالها عن "فلوكس"

نشطاء يهاجمون المحامي المتحرش: يتعاون مع الإخوان

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى والقنوات الناقلة

أيام زمان

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الوجه الخفي لـ يوسف وهبي.. تزوج سيدة ليأخذ مالها ثم حاول قتلها

أسرار صفاء أبوالسعود.. «رفضت الزواج من أمير عربي وتزوجت آخر»

«فرس أصيل.. بلا طموح».. بليغ حمدي يتوقع مستقبلي سميرة سعيد وهاني شاكر

نجم الساعة

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

الصحة

الموعد المثالى لتطبيق مستحضرات العناية بالبشرة

7 أخطاء يرتكبها الرجال وتضر بصحتهم

التمارين الرياضية تحمي من خطر الإصابة بالسرطان

طبيب روسي: اللحية تزيد من احتمال الإصابة بالإنفلونزا

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن": تحديد 75% قائمة و25% فردي لانتخابات المحليات

رئيس حزب الكرامة: "المرأة أقل استجابة للفساد"

وزير البترول: مصر تسهم في إمدادات الطاقة لأوروبا

مصر الجديدة حاليًا.. "الريدانية" ساحة المعركة بـ"ممالك النار" كانت بستانًا

منوعات

الإكوادور: اكتشاف نوع جديد من الديناصورات

سيلينا جوميز: أعمالي ليست لها علاقة بحياتي الشخصية

دراسة تكشف سر تطور البشر

اتحاد الكاراتيه: تكريم الرئيس لنا دافع لمواصلة الإنجازات

كشكول

بعد وفاة طالبة.. تطهير فصول مدرسة دجوي ببنها "صور"

المنوفية الأزهرية تبدأ تطبيق النظام الرقمى بالمعاهد

"تعليم الوادى" تجرى المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للإلتحاق بالمدارس اليابانية

جامعة مطروح تهنئ "النجار" بعد حصوله على وسام الجمهورية

إسلام سياسي

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

التعريض الإخواني.. الجماعة تساند أردوغان في إرهابه بليبيا

تقرير يكشف سر الفضيحة التى هزت عرش أردوغان لتدمير المعارضة التركية

"الإفتاء": الفتوى الصحيحة اللبنة الرئيسة لبناء وعي الفرد السوي والمجتمع المتكاتف

مقالات الرأي
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
بسنت حسن
رزق السينما.. كان رزقًا واسعًا هذا العام
د.كريمة الحفناوى
التراث الثقافى والهوية الوطنية
المزيد

الثقافة

إيمان فاروق مديرًا للعلاقات العامة والإعلام بهيئة الكتاب

ناريمان سالم تطرح "الذكر العاهر" فى معرض الكتاب

الأربعاء.. اليونانية بيرسا كوموتسي فى ضيافة "القومي للترجمة"

الثلاثاء.. افتتاح معرض "النماذج المصغرة" بالهناجر

صفحتنا ع الفيس بوك