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محافظات

وزيرة البيئة تستعرض ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:28 م
جريدة الدستور
أحمد أبوالمحاسن
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قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السبت، بعرض المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ورشة عمل التي نظمتها الوزارة للمحافظين الجدد، والتي تستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية حيث شرحت المراحل المختلفة لتنفيذ هذه المنظومة وما تم تنفيذه لتجهيز البنية التحتية لتطبيق المنظومة الجديدة.

واستعرضت فؤاد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة التي سيتم تطبيقه في المحافظات، والذي تم إعداده بواسطة جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والإجراءات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الثالث الخاص بالتوعية وأهمية المشاركة المجتمعية، كما عرضت ما قامت به وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة النظافة الجديدة والتي تتضمن تجهيز البنية التحتية.

وأكدت فؤاد أن وزارة البيئة يتمثل دورها من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات في التخطيط والرصد والرقابة والدعم الفني لكل أشكال المخلفات، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعد مشروعًا قوميًا يستلزم التعاون والتنسيق بين كل الجهات، مضيفة أن الإدارة العامة لمنظومة المخلفات تختص بكل دولة طبقًا لظروفها وطريقتها المحلية في التنفيذ.

واستعرضت الوزيرة خلال مشاركتها أهم عوائد المنظومة وعملية المتابعة والرصد، لافتة إلى أن كمية المخلفات البلدية المتولدة سنويًا قرابة 26 مليون في محافظات الجمهورية.

أشارت ياسمين فؤاد إلى أن المخلفات ليست ثروة أو كنز كما يردد البعض: "الموضوع ببساطة أن ما يتم جمعه ماديًا من تدوير المخلفات يتم ضخّه مرة أخرى في المنظومة للحفاظ على استدامتها.

وتأتي الورشة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شارك فيها الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف غريب، محافظ قنا واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية واللواء أشرف عطية عبدالباري، محافظ أسوان واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وإبراهيم شهاوي محافظ المنوفية والدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية.

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