رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: "كذاب ويسعى لتخريب مصر"

هاجم نشطاء السوشيال ميديا المحامي جمال عيد، حيث وصفوه بـ"الكذاب وناشر الضلالات لتنفيذ أجندة أجنبية تهدف لتخريب مصر"، مشيرين إلى أنه حصل على ثمن تنفيذها.



وقال النشطاء لجمال عيد: "عايز البلد تستقر اترك أنت ورفاقك العمالة مع الخارج، عايز البلد تنمو.. أوقف حملات التحريض والفوضى مقابل الدولارات".



وأضاف: "عايز يبقى فيه عدالة.. ابتعدوا عن الكذب والادعاء.. عايز نبني الاقتصاد عليك بالاعتراف بما قدمته الدولة حيث تم إنفاق 100 مليار جنيه لدعم الصناعة.. عايز استقرار البلد.. ابتعد عن التنطع أمام السفارات لكتابة تقارير كاذبة مقابل مبالغ دولارية".