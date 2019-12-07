مرشح للرئاسة الجزائرية: أتعهد بفك العزلة

تعهّد المرشح الرئاسي الجزائري، عبد المحيد تبون، السبت، بخلق استثمار حقيقي قادر على خلق الثروة وفرص عمل في كافة أنحاء البلاد.



وقال تبون، في تجمع انتخابي له السبت: إنه سيعمل على فك العزلة عن المناطق النائية بالبلاد من خلال شق الطرقات، وإنجاز خطوط جديدة للسكة الحديدية، والقضاء على كافة المشاكل التي تعيق التنمية مع بعث استثمار حقيقي، قادر على خلق الثروة وفرص العمل.



وأبدى تبون التزامه بالتكفل الفعلي بمشاكل الشباب وانشغالاتهم وجعلهم أولوية في كل السياسات والقطاعات وكذا تسليمهم المشعل ومنحهم مناصب المسؤولية.



وقال المرشح الرئاسي الجزائري إن "الجزائر تمر اليوم بمرحلة صعبة والبلاد تتجه لبناء جمهورية جديدة"، مؤكدًا ضرورة التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس القادم.