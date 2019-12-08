مقترح بإتاحة النشاط الصناعى بالأراضى المستصلحة مقابل استزراع 20 فدانًا

شدد النائب عصام الفقي، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على ضرورة توفير المزيد من الدعم للنشاط الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم.



واستنكر النائب في تصريحات لـ"الدستور" فكرة حظر الأنشطة الصناعية في المناطق المستصلحة، مقترحا إلغاءه، وإتاحة الأنشطة الصناعية بها، وربطها بالنشاط الزراعي والحيواني الموجود بتلك المناطق، وإلزام صاحب المشروع باستصلاح ما لا يقل عن 20 فدانا مقابل الترخيص بإقامة المشروع.



وفي السياق، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ضرورة العمل على تفعيل خدمة الشباك الواحد للمستثمرين بجميع المحافظات وفقا لقانون الاستثمار، لافتا إلى أن الخدمة ما زالت منعدمة في العديد منها.



وأضاف: وهذا بدوره يعني استمرار الممارسات البيروقراطية من جانب موظفي الحكومة تجاه المستثمرين، ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الجديدة سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية في دعم زيادة النشاط الاقتصادي للدولة.