وزير الداخلية يستقبل وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الفريق محمد أبا على صلاح وزيـر الدفاع والأمن بجمهـورية تشاد، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمنى من كبار معاونيه.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، حيث أعرب الوزير التشادى عن تقديره لما وصلت إليه وزارة الداخلية المصرية من تطور وكفاءة، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى تبذلها لترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد وتميز أجهزتها فى مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، كما أكد تطلعه لتوسيع قاعدة استفادة أجهزة الأمن ببلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية فى عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام.



ومن جانبه؛ أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية زيارة نظيره التشادى التى تُبرهن على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومتانة الروابط والقواسم المشتركة التى تجمعهما، كما أعرب عن ترحيبه بتطوير مجالات التعاون الأمنى بين الجانبين، وبخاصة فيما يتصل بتدريب كوادر الشرطة التشادية على كافة المجالات الأمنية المطلوبة، انطلاقًا من حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم ومساندة أجهزة الشرطة والأمن الإفريقية، وما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.



كما أكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التى تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية محل الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.